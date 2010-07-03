Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы

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Мария Шукшина – дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной – опровергла данные о сердечном приступе у матери.

"Хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем", – написала Шукшина в своем Instagram.

Ранее в СМИ появились данные, что актрисе стало плохо во время отдыха на курорте в Болгарии. "Состояние мамы не из лучших. Она даже сама позвонить мне не смогла, ее подруга прислала сообщение", – рассказала "Комсомольской правде" дочь актрисы Ольга.

В конце февраля сообщалось, что Федосееву-Шукшину доставили в больницу с повышенным давлением. Она пожаловалась на острую боль в груди. 1 марта ее выписали.

8 июня актриса рассказала о состоянии своего здоровья после отравления Бари Алибасова. "Я себя плохо чувствую. Все, что могу сказать", – сказала Федосеева-Шукшина. Как уточнялось, у актрисы обострилась мерцательная аритмия.

Лидия Федосеева-Шукшина известна по ролям в таких фильмах, как "Двенадцать стульев", "Вам и не снилось", "Они сражались за Родину" и других. В 1984 году актриса получила звание народной артистки РСФСР. В ноябре 2018 года она вышла замуж за музыканта Бари Алибасова.

