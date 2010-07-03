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Актрису Лидию Федосееву-Шукшину выпишут из больницы 1 марта. Об этом сообщила ее внучка Анна Шукшина.

"По плану сегодня должны выписать", – приводит ее слова Агентству "Москва". "Она хорошо себя чувствует, полностью восстановилась, все хорошо", – уточнила Анна Шукшина.

Самочувствие 80-летней Федосеевой-Шукшиной ухудшилось вечером 24 февраля. Она пожаловалась на острую боль в груди. Народную артистку РСФСР госпитализировали с подозрением на инфаркт. По результатам обследования эти опасения не подтвердились. Также известно, что актриса недавно проходила плановое обследование.

Лидия Федосеева-Шукшина известна зрителям по ролям в фильмах "12 стульев", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Хождение по мукам", "Петербургские тайны".