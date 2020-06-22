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"КП" публикует уникальный газетный номер 1945 года, посвященный первому Параду Победы

Первый Парад Победы: как это было 75 лет назад
общество праздники

Архивный номер газеты "Комсомольская правда"

22 июня "Комсомольская правда" подготовила подарок для всех своих читателей – уникальный архивный номер "КП", посвященный первому Параду Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

Но это еще не все. Для читателей подобраны лучшие публикации "Комсомолки" того периода: обложка газеты от 26 июня 1945 года с отчетом с Парада, подлинник знаменитого тоста Сталина "За здоровье русского народа", уникальные фотографии и репортажи корреспондентов "Комсомольской правды".

Отдельная рубрика посвящена малоизвестным фактам: например, почему историческим парадом командовал не верховный главнокомандующий, а маршал Жуков; почему не пронесли по Красной площади Знамя Победы; был ли среди участников героический пес Джульбарс; как шили форму для этого знаменательного события.

Подробности можно также найти на официальном сайте "Комсомолки".

Сюжет: День Победы

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