В ЮНЕСКО заявили о рисках глобального дефицита воды к 2030 году

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Специалисты из ЮНЕСКО спрогнозировали дефицит воды, который наступит меньше чем через 10 лет. Соответствующие данные опубликованы на сайте организации.

Согласно этим данным, все население Земли столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40% к 2030 году. Уже на данный момент прямого доступа к воде не имеют более двух миллиардов человек, отметили специалисты.

В ЮНЕСКО предполагают, что человечество прилагает недостаточно усилий по сохранению водных ресурсов. В организации призвали разработать модель, учитывающую не только рыночную стоимость, но и потенциальные выгоды от распространения этих ресурсов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о ликвидации дефицита воды в Крыму и Севастополе. По его словам, специалисты пробурят еще 17 артезианских скважин на территории Севастополя. Это даст определенный объем воды, а также позволит надеяться, что курортный сезон пройдет без ограничений.