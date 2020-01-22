Студенты МИИТ назвали популярные транспортные приметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Студенты Российского университета транспорта (МИИТ) провели исследование и определили самые популярные студенческие приметы на транспорте. Об этом говорится на сайте вуза.

Согласно результатам опроса вуза, загадать желание под мостом, посчитать цифры на проездном билете и проехать всю ветку метро стали самыми популярными среди студентов и преподавателей.

Так, студенты отмечают, что при покупке билета на общественный транспорт следует в первую очередь обратить внимание на числа в нем, если в билете сумма двух частей номера совпадает, то ближайшая контрольная или зачет пройдут хорошо.

Предвестником удачи также считается проезд по всей ветке метро от начала и до конца. Особое внимание студенты советуют уделить поездкам наземным транспортом в тоннелях и под мостами. По мнению учащихся и преподавателей, проезжая под мостом, следует загадать желание, которое обязательно сбудется.

Студенты также предлагают по пути в институт считать предметы. Они отмечают, что если загадать увидеть, к примеру, 10 трамваев или электробусов и это действительно произойдет, то пятерка на экзамене обеспечена.

Кроме того, у студентов Российского университета транспорта уже за долгие года существования сложилась собственная примета при сдаче экзаменов. Перед ним практически каждый студент идет к главному корпусу вуза, чтобы потереть ботинок скульптуре "Вечного студента".

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения.

Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.

