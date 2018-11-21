Москвичка устроила фотосессию со львом и автомобилем ДПС

Дочь бизнесмена Арарата Назаретяна Карина устроила на Воробьевых горах фотосессию с машиной ДПС, на которой установлены особые государственные номера, и львенком и выложила снимки в социальную сеть, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Фотосессию оценили в крупную сумму. Только аренда маленького льва стоит 22 тысячи рублей в час.

В столичной полиции заинтересовались снимками. Сейчас выясняется, действительно ли машина с фотографий принадлежит ведомству. Если окажется, что автомобиль использовали не по назначению, сотрудникам грозит увольнение.

Ранее сообщалось, что в торговом центре, расположенном в столичном районе Бибирево, обезьяна напала на ребенка во время их совместной фотосессии. 10-летний мальчик фотографировался с обезьяной, и в какой-то момент животное укусило ребенка.