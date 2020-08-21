Количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
За последние сутки в столице подтверждено 690 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Так, прирост заболевших снижается в среднем на 3,5 процента за неделю. Такая динамика наблюдается последние два месяца. За 10 дней среднесуточный темп прироста случаев коронавируса составляет 0,27 процента.
При этом в столице остается низкий уровень числа новых подтверждений коронавируса, несмотря на увеличение охвата тестирований.
Известно, что из числа новых пациентов 51 процент составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,6 процента – пациенты от 46 до 65 лет. 10 процентов – это люди в возрасте от 66 до 79 лет, а 3,9 процента – старше 80 лет. Процент заболевших детей составляет 10,5.
Отмечается, что все люди с подтвердившимся COVID-19 и те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением.
За последние сутки в России выявлено 4 870 новых случаев коронавируса. Клинические проявления болезни отсутствовали у 1 292 пациентов.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровели 761 330 человек.
По данным на 21 августа, в мире зафиксировано более 22 миллионов случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.
Вакцинация от коронавируса начнется в середине осени
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