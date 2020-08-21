В России выявили 4 870 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 4 870 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления болезни отсутствовали у 1 292 пациентов.

COVID-19 зафиксировали в 85 регионах. На Москву пришлось 690. Еще 181 случай пришелся на Санкт-Петербург, 151 – на Московскую область, 132 – на Ставропольский край, 128 – на Ростовскую область, 127 – на Нижегородскую область, 124 – на Свердловскую область, 117 – на Красноярский край и 101 – на Иркутскую область.

В Воронежской области зарегистрировали 97 новых пациентов, в Оренбургской и Кемеровской областях – по 93, в Саратовской и Ульяновской областях – по 91, в Краснодарском крае – 89, в Приморском крае – 86, в Ханты-Мансийском АО – 85, Волгоградской области – 82, Архангельской области – 77, Алтайском крае – 74, Челябинской области – 73, Хабаровском крае – 71, в Калмыкии и Камчатском крае – по 70.

На Ямало-Ненецкий АО пришлось 65 новых случаев коронавируса, на Кировскую область – 64, Мурманскую область – 63, Дагестан – 62, Пермский край – 58, Сахалинскую область – 56, Омскую область – 54, Новосибирскую область – 53, Костромскую и Тюменскую области – по 50, на Пензенскую область и Республику Саха (Якутия) – по 45, Самарскую область – 44, Белгородскую область – 43, Томскую область – 41.

В Орловской области зарегистрировали 39 случаев, в Бурятии – 38, Ярославской области, Республике Коми и Астраханской области – по 37, в Псковской области – 35, в Башкирии и Чувашии – по 34, в Ивановской и Курской областях – по 33, в Вологодской области и Мордовии – по 32, в Калужской области – 31, в Брянской и Тульской областях – по 30.

На Ленинградскую область и Татарстан выпало по 29 случаев, на Удмуртию – 27, Рязанскую область – 25, Владимирскую, Тверскую области и Ингушетию – по 24, Карачаево-Черкесию, Курганскую область и Алтай – по 23, Тамбовскую область, республики Тыва и Крым – по 22, Карелию – 21, Смоленскую область и Хакасию – по 20, Новгородскую и Магаданскую области – по 19.

В Липецкой и Калининградской областях зарегистрировали по 18 новых пациентов, в Республике Марий Эл и Амурской области – по 17, в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Забайкальском крае – по 16, в Северной Осетии – 15, в Севастополе – 10, в Чечне – 6, в Ненецком автономном округе – 4, Чукотском АО – 2 и Еврейской АО – 1.

Всего в РФ зарегистрировано 946 976 случаев COVID-19. Наименьшее количество новых случаев наблюдается в Московской области, Еврейской автономной области, Москве, Республике Тыва, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях и Чечне.

За последние сутки подтверждено 90 летальных случаев. За весь период по России умерли 16 189 человек. За прошедшие сутки выписано 5 817 человек. За все время с болезнью справились 761 330 человек.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.