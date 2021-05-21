Россиянам рассказали о пяти признаках эмоционального выгорания

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Отсутствие жалости к другим, потеря вкуса к жизни, заниженная самооценка, плохой сон и проблемы с аппетитом могут быть признаками эмоционального выгорания. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказали медики "Центра общественного здоровья и медицинской профилактики".
Отмечается, что при отсутствии жалости к другим необходимо обратиться к специалисту. При эмоциональном истощении у психики не остается сил на сочувствие, поэтому у людей исчезает эмпатия.
В остальных случаях медики советуют перестать контролировать каждую мелочь, больше времени проводить с близкими, добавить в график развлечения и наладить здоровый сон.
Ранее практический психолог Татьяна Балашова рассказала, как вернуть интерес к жизни. По ее словам, необходимо организовать себе отдых от социальных сетей.