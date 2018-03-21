Материнский капитал будут назначать быстрее

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Материнский капитал будут назначать за 15 дней. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщает "Газета.ру".

"Как минимум до 15 дней", – сказал министр. Таким образом, сроки назначения материнского капитала сократят в два или три раза.

Топилин добавил, что законопроект уже разработан, и ПФР нужно готовиться к сокращению сроков. Он также заявил о "неважных делах" в вопросе назначения выплат на второго ребенка. По словам Топилина, было подано 1,7 тысячи заявлений, однако решения приняты всего по 911 заявлениям.

Отмечается, что с начала года заявление на получение материнского капитала подали более 2 тысяч семей.

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, продлевающий программу материнского капитала до конца 2021 года, а также закон о ежемесячных выплатах при рождении или усыновлении первого ребенка. Эти законы начали действовать с 1 января 2018 года.