Патриарх Кирилл предложил ввести в школах новый предмет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что российским школам не помешал бы новый предмет, который знакомил бы учеников с архитектурными стилями и тем самым воспитывал бы эстетический вкус россиян. Об этом он заявил на заседании Патриаршего совета по культуре, передает ИА "НСН".

По его словам, современная молодежь больше знает об архитектуре иностранных государств, чем о российской.

Патриарх заявил о необходимости создать учебник, в котором была бы указана связь духовного содержания эпохи со знаниями об архитектурных стилях и принципах градостроительства.

Ранее патриарх призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Он подчеркнул, что будет содействовать тому, чтобы "такая возвышенная идея" присутствовала в Конституции. По мнению патриарха, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян.