Таможня назвала сумму трат россиян в зарубежных интернет-магазинах

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Подавляющее большинство россиян тратит в зарубежных интернет-магазинах не более 20 евро. Об этом сообщил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Попов.

Ранее посылки, доставляемые из зарубежных интернет-магазинов, облагались налогом, если их стоимость превышала тысячу евро, а вес – 31 кг. С 1 января норма беспошлинного ввоза снизилась до 500 евро.

Как отметил Попов, ограничение по стоимости не доставило неудобств россиянам, поскольку стоимость свыше 97% покупок не превысила 20 евро, передает ТАСС.

Замглавы ФТС добавил, что ведомство наладило взаимодействие с "Почтой России", которая получает информацию о стоимости покупки граждан непосредственно из интернет-магазинов. Более того, оператор имеет право уплачивать таможенные сборы за покупателя.

