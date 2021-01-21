Фото: instagram.com/ritadakota

Российская певица Рита Дакота попала в больницу на Бали, сообщает "Экспресс газета".

Отмечается, что ей стало плохо во время встречи с группой молодых людей. Ее госпитализировали в местную больницу. Дакоте поставили капельницу с обезболивающим.

Певица находилась со своим возлюбленным, Федором, а также ее хорошая подруга. Отмечается, что одной из причин госпитализации могла стать местная экзотическая пища.

Ранее российская певица Лолита Милявская опубликовала в Сети ролик, в котором женщина в шубе пытается втащить в троллейбус лавку. Пользователи Instagram начали возмущаться поведением женщины. Затем Милявская сообщила, что это постановка.