Заслуженный спасатель России скончался в бассейне в Коми

Фото: spas-komi.ru

Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре. Об этом сообщает РИА Новости.

"В бассейне скончался Дмитрий Тропников, который является заслуженным спасателем России", – подтвердили в региональном Главном управлении МЧС.

Мужчине было 57 лет. По факту произошедшего инициировали проверку в Следственном управлении СК РФ по Сыктывкару. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Причины смерти станут известны после судебно-медицинской экспертизы.