Мороз и снегопады придут в столицу к предстоящим выходным

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Небольшой мороз, снегопады и метели придут в столичный регион в ближайшие выходные. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Начиная с завтрашнего дня, температура пусть и медленно, но верно будет снижаться. В четверг в течение суток в нашем городе ожидается от минус 1 до минус 3 градусов. Погода обещает быть достаточно тихой и обойдется без существенных осадков. В пятницу морозы станут покрепче - уже на уровне минус 3–5 градусов. Небольшие морозы сохранятся и в субботу. Вполне вероятно, что ночью столбики термометра опустятся до минус 5–10 градусов. В дневное время мы ожидаем от 2 до 7 градусов мороза", – сказал специалист Агентству "Москва".

Ранее синоптики предупредили об ухудшении видимости на столичных дорогах 20 декабря. В течение суток сохранится пасмурная погода. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.

Ночью и утром не исключены очаги туманов и густых дымок с ухудшением видимости на дорогах. Ветер примет восточное направление и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от 0 до +2 градусов.