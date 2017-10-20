Программы для Московского образовательного канала выбрали активные граждане

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали передачи, которые хотели бы видеть на Московском образовательном интернет-телеканале. Мнение высказали 217,1 тысячи жителей.

Большинство участников – 35,66 процента – предложило увеличить число специальных репортажей. 17,25 процента голосующих высказались за программу новостей, причем чаще видеть их в эфире желают участники старше 35 лет.

Интервью с экспертами поддержали 8,49 активных граждан. Наиболее востребованными они оказались среди участников 25–34 лет. На четвертом месте по популярности – ток-шоу с 7,66 процента голосов. За него голосовали преимущественно женщины, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Свои варианты ответов предложили почти пять тысяч человек. Чаще всего москвичи рекомендовали сделать больше научно-популярных, познавательных программ и телеуроков.

Московский образовательный интернет-телеканал начал свое вещание в сентябре 2015 года. Сейчас в месяц выходит 44 выпуска новостей, 12 специальных репортажей, шесть ток-шоу и четыре интервью.

Горожан не в первый раз высказывают мнение о том, что можно было бы изменить в сетке вещания. Летом они выбрали темы для программ телеканала. Самыми популярными тогда стали темы дополнительного образования школьников и роль социальных ролей в образовании. А весной на канале запустили сразу несколько новых передач.