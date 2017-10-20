Программы для Московского образовательного канала выбрали активные граждане

20 октября 2017, 09:23
Участники проекта "Активный гражданин" выбрали передачи, которые хотели бы видеть на Московском образовательном интернет-телеканале. Мнение высказали 217,1 тысячи жителей.
Большинство участников – 35,66 процента – предложило увеличить число специальных репортажей. 17,25 процента голосующих высказались за программу новостей, причем чаще видеть их в эфире желают участники старше 35 лет.
Интервью с экспертами поддержали 8,49 активных граждан. Наиболее востребованными они оказались среди участников 25–34 лет. На четвертом месте по популярности – ток-шоу с 7,66 процента голосов. За него голосовали преимущественно женщины, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Свои варианты ответов предложили почти пять тысяч человек. Чаще всего москвичи рекомендовали сделать больше научно-популярных, познавательных программ и телеуроков.
Московский образовательный интернет-телеканал начал свое вещание в сентябре 2015 года. Сейчас в месяц выходит 44 выпуска новостей, 12 специальных репортажей, шесть ток-шоу и четыре интервью.
Горожан не в первый раз высказывают мнение о том, что можно было бы изменить в сетке вещания. Летом они выбрали темы для программ телеканала. Самыми популярными тогда стали темы дополнительного образования школьников и роль социальных ролей в образовании. А весной на канале запустили сразу несколько новых передач.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: