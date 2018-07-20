Штаб Собянина приступил к обучению волонтеров правилам поквартирного обхода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Избирательный штаб Сергея Собянина начал обучать волонтеров правилам поквартирного обхода, заявил глава избирательного штаба, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.
"В какой фазе находится наша избирательная кампания сейчас? У нас идет интенсивное обучение волонтеров. Мы приняли решение, что главной формой нашей агитационной избирательной кампании будет движение от двери к двери, от человека к человеку, то есть не какие-то общие призывы, а конкретный разговор с человеком, с объяснением, почему мы хотим, чтобы этот человек проголосовал за Собянина", – сказал Ремчуков. По его словам, они считают эту форму агитационной работы самой эффективной.
Для волонтеров подготовили методические указания и рекомендации, информацию о Москве и ее изменениях за последние несколько лет. В создании материалов участвовали эксперты. Это необходимо для того, чтобы волонтеры обладали необходимыми фактами о столице.
У волонтеров избирательного штаба будут отличительные знаки, которые на следующей неделе планируют показать.
"Мы хотим, чтобы были какие-то опознавательные знаки у волонтеров, может быть бейдж, форма, чтобы люди знали, что это "не левые" люди", – пояснил Ремчуков.
Кроме того, в планах штаба показать лица волонтеров.
Агитация за Собянина начнется на следующей неделе, а поквартирный обход – в августе. Ремчуков подчеркнул, что у волонтеров будут разные миссии: в зависимости от квалификации и опыта.
Ранее он рассказал, что в штаб Собянина записались свыше двух тысяч тысяч волонтеров FIFA. Всего он насчитывает около 10 300 волонтеров.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
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