Штаб Собянина приступил к обучению волонтеров правилам поквартирного обхода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Избирательный штаб Сергея Собянина начал обучать волонтеров правилам поквартирного обхода, заявил глава избирательного штаба, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

"В какой фазе находится наша избирательная кампания сейчас? У нас идет интенсивное обучение волонтеров. Мы приняли решение, что главной формой нашей агитационной избирательной кампании будет движение от двери к двери, от человека к человеку, то есть не какие-то общие призывы, а конкретный разговор с человеком, с объяснением, почему мы хотим, чтобы этот человек проголосовал за Собянина", – сказал Ремчуков. По его словам, они считают эту форму агитационной работы самой эффективной.

Для волонтеров подготовили методические указания и рекомендации, информацию о Москве и ее изменениях за последние несколько лет. В создании материалов участвовали эксперты. Это необходимо для того, чтобы волонтеры обладали необходимыми фактами о столице.

У волонтеров избирательного штаба будут отличительные знаки, которые на следующей неделе планируют показать.

"Мы хотим, чтобы были какие-то опознавательные знаки у волонтеров, может быть бейдж, форма, чтобы люди знали, что это "не левые" люди", – пояснил Ремчуков.

Кроме того, в планах штаба показать лица волонтеров.

Агитация за Собянина начнется на следующей неделе, а поквартирный обход – в августе. Ремчуков подчеркнул, что у волонтеров будут разные миссии: в зависимости от квалификации и опыта.

Ранее он рассказал, что в штаб Собянина записались свыше двух тысяч тысяч волонтеров FIFA. Всего он насчитывает около 10 300 волонтеров.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.