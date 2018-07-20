Свыше 2 тыс волонтеров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более двух тысяч волонтеров ФИФА записались в избирательный штаб Сергея Собянина, заявил глава штаба Константин Ремчуков.
"После чемпионата мира более двух тысяч волонтеров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина. Число наших волонтеров продолжает расти, у нас было 7 тысяч, сейчас 10300 волонтеров", – сказал Ремчуков.
Глава штаба добавил, что людей становится все больше, поэтому с 8:00 до 20:00 с ними проводят работу и учат техникам общения с людьми. По его словам, волонтеры продолжают собирать наказы горожан.
"Волонтеры вылавливают проблемы, мы их стараемся решать. Мы также стараемся решать и групповые проблемы, например, проблемы дольщиков", – добавил Ремчуков. Он пояснил, что волонтеры избирательного штаба собрали свыше шести тысяч наказов.
Выборы мэра столицы намечены на 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
С 30 июля Общественная палата Москвы откроет дополнительный набор наблюдателей. Корпус общественных наблюдателей обеспечит контроль и на "дачных" избирательных участках, рассказал заместитель председателя штаба, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
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