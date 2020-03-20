Российские пользователи YouTube столкнулись со сбоем в работе платформы

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Российские пользователи YouTube пожаловались, что столкнулись с проблемами при использовании видеохостинга. Данные сервиса Downdetector свидетельствуют, что в пятницу в работе популярной интернет-платформы наблюдался сбой.

По информации сервиса, который следит за работой сетевых платформ, технические неполадки зафиксированы в основном в центральной части России, а также частично в США и Европе.

При этом 86% пользователей жаловались на работу YouTube. Неизвестно, что послужило причиной сбоя и когда его полностью устранят.

Видеохостинг YouTube, который предоставляет пользователям услуги хранения, показа видео, основан в 2005 году. Он является популярным среди сетевого сообщества, там можно найти множество роликов.

В январе в работе Twitter во всем мире произошел сбой.

Кроме того, в декабре пользователи Instagram вновь сообщили о сбоях в работе соцсети.