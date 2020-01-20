Вход в музеи ВДНХ будет бесплатным до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вход в музеи ВДНХ будет бесплатным до конца 2020 года, запущенная в юбилейный сезон акция будет продлена. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Свободный вход доступен на экспозиции в центре славянской письменности "Слово", интерактивном музейном комплексе "Буран", центре "Космонавтика и авиация" со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00.

Юбилейная акция стартовала накануне 80-летия ВДНХ и возымела большую популярность среди москвичей и гостей столицы. Так, за полгода выставки посетило более 150 тысяч человек.

Помимо этого сообщается, что в текущем году будет действовать и ряд других льгот. Все выставочные проекты каждое третье воскресенье месяца бесплатно могут посетить дети-инвалиды, дети-сироты, малыши без попечения родителей, мальчики и девочки до 6 лет, инвалиды 1-й и 2-й групп, члены многодетных семей, ветераны ВОВ и школьники в составе организованных экскурсий.

Отмечается, что в настоящее время на ВДНХ для посещения работает 12 музеев. Со временем планируется развить выставку до крупнейшего культурного, образовательного и рекреационного комплекса.

Ранее музейно-выставочный комплекс истории госслужбы открыли на ВДНХ. Там представлена голографическая инсталляция и VR-игры, макеты исторических интерьеров. Также в музее можно посмотреть настоящие печатные машинки, арифмометры, счеты, телеграф и копии старинных документов.