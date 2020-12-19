В Москве за сутки госпитализировали 1 736 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За сутки в столице госпитализировали 1 736 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 501 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В Москве подтверждено 6 459 новых случаев COVID-19. 10,9% среди заболевших – дети, 40,9% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% – от 46 до 65 лет, еще 12,3% – от 66 до 79 лет. Также 5% среди заболевших – люди старше 80 лет.
В России за последние сутки выявили 28 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 5 310 (18,8%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизация ситуации с коронавирусом очень хрупкая. По ее словам, соблюдение необходимых требований каждым россиянином позволит закрепить достигнутый результат.
Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев выразил надежду, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года.
Еще 5 925 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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