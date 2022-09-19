В Москве за сутки выявили 4 115 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За прошедшие сутки в Москве выявили 4 115 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Срочная медицинская помощь и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов за последние сутки потребовались 249 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса 4 997 человек, умерли 27 пациентов.

С начала массового распространения COVID-19 в Москве было выявлено 3 151 178 случаев заражения. Побороть болезнь с начала пандемии коронавируса удалось 2 918 445 жителям столицы, скончались 45 725 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости коронавирусом в России в сентябре. По ее словам, COVID-19 никуда не уходит. Она отметила, что в настоящее время в России доминирует штамм "Омикрон" BA.5.

При этом тяжелых форм заболевания стало заметно меньше, лечение в основном проходит амбулаторно.

