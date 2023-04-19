МЧС РФ предложило расширить кредитные каникулы для граждан, пострадавших от ЧС

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Глава МЧС РФ Александр Куренков выступил с предложением по расширению кредитных каникул для граждан, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщает ТАСС.

"МЧС России совместно с Госдумой реализует меры социальной поддержки пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Уже в этом году люди могут получить каникулы по ипотечным кредитам", – сказал он во время совещания с Владимиром Путиным.

Куренков добавил, что ведомства уже начали работу над расширением кредитных каникул для граждан и на другие виды кредитования. Еще одним предложением стало введение оплачиваемого выходного дня для восстановления приемлемых бытовых условий.

14 апреля Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, чье имущество пострадало от чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Каникулы могут быть предоставлены физическим лицам в том случае, если они живут в зонах ЧС, если вследствие катастрофы были нарушены жилищные условия или было утрачено имущество в результате ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, который продлевает до конца этого года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами.

По словам председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, инициатива продлит кредитные каникулы, которые были введены как "антиковидные".

