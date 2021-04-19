В Совфеде прокомментировали идею предоставлять многодетным карты на топливо

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Идею о предоставлении многодетным семьям бесплатных карт на топливо прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом сообщает RT.

По его словам, это хорошая инициатива, но лимит на 30 литров в месяц не так и много. Также Рязанский подчеркнул, что эту инициативу будет сложно воплотить в административном плане.

"Это надо перевести в какие-то талоны, перевести в отношения с заправочными возможностями, которые есть в регионах, а они бывают разные. Надо специально сделать так, чтобы каждая заправочная компания, а их много, принимала эти талоны и понимала эту систему", – пояснил Рязанский.

Он выразил мнение, что нужно искать более простые формы реализации предложения.

С инициативой о предоставлении 30 литров в месяц на многодетную семью ранее выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.

По его мнению, такая мера поддержки поможет установить социальную справедливость и предоставит семьям выбор: использовать бесплатный проезд на общественном транспорте или личный автомобиль.

Ранее депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем чтении закон, по которому многодетные семьи смогут получить до 450 тысяч рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку индивидуального жилого дома, но и на его строительство.