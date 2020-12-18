Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией

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Сухопутную госграницу между РФ и Азербайджаном закроют до 1 марта в связи с резким ростом выявленных случаев коронавируса COVID-19 в обеих странах, сообщили РИА Новости в азербайджанском посольстве в Москве.

Также, "учитывая зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий", в азербайджанской дипмиссии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы.

Ранее Россельхознадзор разрешил с 16 декабря ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана. Рассматривается вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам страны.

Ввоз разрешается под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана с предприятия ООО "Агротерм" в Хызинском районе.