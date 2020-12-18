В Азербайджане День Победы станет выходным

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

День Победы, который назначили в Азербайджане ежегодным праздником по итогам боевых действий в Нагорном Карабахе, 8 ноября, станет выходным, сообщает RT.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил дату завершения боевых действий в Нагорном Карабахе – 8 ноября – Днем Победы.

Кроме того, дата возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году – 27 сентября – объявлена ежегодным Днем памяти.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.