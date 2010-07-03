Лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях пройдут в поликлиниках Москвы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В московских поликлиниках пройдут лекции с 19 по 24 августа. Подобные мероприятия проходят каждый месяц. они направлены на профилактику и раннюю диагностику различных заболеваний. Грядущая неделя будет посвящена сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщил портал мэра и правительства Москвы.
19 августа в консультативно-диагностическом центре № 2 пройдет лекция "Мерцательная аритмия". Ее прочитает врач-терапевт Шахрият Хамилова.
В филиале № 2 детской городской поликлиники № 110 состоится лекция на тему профилактики рахита у детей. Врач-педиатр Людмила Пивоварова объяснит, как избежать развития этого заболевания.
В филиале № 4 поликлиники № 134 состоится встреча с терапевтом Марией Локтевой о профилактике сахарного диабета.
20 августа в городской поликлинике № 19 проведут встречу о вторичной профилактике сердечной недостаточности. Кардиолог Наталья Босякова расскажет о важности соблюдения диеты, способах контроля веса.
В филиале № 2 детской городской поликлиники № 130 пройдет занятие школы родителей. Здесь поговорят о закаливании для укрепления здоровья ребенка.
В филиале № 1 городской поликлиники № 62 ждут состоится занятие, посвященное здоровому образу жизни от врача центра здоровья Нелли Девятьяровой.
21 августа детская городская поликлиника № 129 приглашает молодых родителей поговорить о подготовке ребенка к школе. Педиатры дадут рекомендации по соблюдению режима дня первоклассников.
В городской поликлинике № 22 состоится занятие, на котором будут говорить о факторах риска и методах профилактики инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
22 августа филиал № 3 детской городской поликлиники № 130 подготовил лекцию "Паразитарные болезни и их профилактика".
Узнать много нового о современных возможностях диагностики и лечения остеопороза, о мерах его профилактики можно будет в консультативно-диагностическом центре № 2.
23 августа консультативно-диагностической поликлинике № 121 проведут лекцию по вопросам нарушений памяти.
На лекции в филиале № 4 городской поликлиники № 134 расскажут о возможностях ранней диагностики и способах профилактики глаукомы.
В детской городской поликлинике № 130 пройдет встреча, на которой будут говорить о последствиях курения.
В школе артериальной гипертонии в городской поликлинике № 8 состоится занятие по теме артериального давления.
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