Лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях пройдут в поликлиниках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В московских поликлиниках пройдут лекции с 19 по 24 августа. Подобные мероприятия проходят каждый месяц. они направлены на профилактику и раннюю диагностику различных заболеваний. Грядущая неделя будет посвящена сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

19 августа в консультативно-диагностическом центре № 2 пройдет лекция "Мерцательная аритмия". Ее прочитает врач-терапевт Шахрият Хамилова.

В филиале № 2 детской городской поликлиники № 110 состоится лекция на тему профилактики рахита у детей. Врач-педиатр Людмила Пивоварова объяснит, как избежать развития этого заболевания.

В филиале № 4 поликлиники № 134 состоится встреча с терапевтом Марией Локтевой о профилактике сахарного диабета.

20 августа в городской поликлинике № 19 проведут встречу о вторичной профилактике сердечной недостаточности. Кардиолог Наталья Босякова расскажет о важности соблюдения диеты, способах контроля веса.

В филиале № 2 детской городской поликлиники № 130 пройдет занятие школы родителей. Здесь поговорят о закаливании для укрепления здоровья ребенка.

В филиале № 1 городской поликлиники № 62 ждут состоится занятие, посвященное здоровому образу жизни от врача центра здоровья Нелли Девятьяровой.

21 августа детская городская поликлиника № 129 приглашает молодых родителей поговорить о подготовке ребенка к школе. Педиатры дадут рекомендации по соблюдению режима дня первоклассников.

В городской поликлинике № 22 состоится занятие, на котором будут говорить о факторах риска и методах профилактики инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

22 августа филиал № 3 детской городской поликлиники № 130 подготовил лекцию "Паразитарные болезни и их профилактика".

Узнать много нового о современных возможностях диагностики и лечения остеопороза, о мерах его профилактики можно будет в консультативно-диагностическом центре № 2.

23 августа консультативно-диагностической поликлинике № 121 проведут лекцию по вопросам нарушений памяти.

На лекции в филиале № 4 городской поликлиники № 134 расскажут о возможностях ранней диагностики и способах профилактики глаукомы.

В детской городской поликлинике № 130 пройдет встреча, на которой будут говорить о последствиях курения.

В школе артериальной гипертонии в городской поликлинике № 8 состоится занятие по теме артериального давления.

