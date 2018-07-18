Tele2 покажет кино в Подмосковье

Фото: пресс-служба Tele2
Tele2 запускает сеть летних онлайн-кинотеатров в Подмосковье. С 18 июля до середины сентября жители восьми городов столичного региона смогут бесплатно посмотреть более 200 фильмов различных жанров и получить попкорн в подарок.
"Посетители онлайн-кинотеатров смогут посмотреть в высоком качестве как новинки сезона, так и уже ставшие популярными картины зарубежных и российских фильмов, сериалов и мультфильмов на любой вкус", – рассказала директор по маркетингу онлайн-кинотеатра ivi Мария Гаврилова.
Мобильные киноплощадки под открытым небом появятся в Одинцове, Красногорске, Ногинске, Подольске, Серпухове, Железнодорожном, Орехово-Зуеве и Коломне.
Каждую неделю со среды по воскресенье горожане смогут бесплатно посещать по четыре сеанса любимых кинокартин, которые будут транслироваться на LTE-скоростях от Tele2.
"Формат кино под открытым небом давно полюбился жителям столичного региона. В прошлом году наши кинотеатры посетило более 30 тысяч жителей Подмосковья", – поделился коммерческий директор "Tele2 Москва" Антон Кондратов.
Посмотреть фильмы можно совершенно бесплатно, каждая площадка предусматривает 100 посадочных мест.
Также все посетители смогут сделать необычные панорамные снимки в тематической фотозоне, а абоненты Tele2 получат попкорн в подарок.
Кинокартины для показа предоставит онлайн-кинотеатр ivi. Узнать о расписании сеансов и адресах, где будут работать мобильные кинотеатры можно на сайте Tele2.
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