Более 20 детей с травмами после катания на тюбинге поступили в центр Рошаля с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала зимы в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступило более 20 детей после катания на тюбинге, сообщил Агентству "Москва" замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по лечебной работе Александр Брянцев.

По словам врача, часть из детей поступила в реанимацию. Как правило, дети получают тяжелые сочетанные травмы. Почти в 90% случаев это черепно-мозговые травмы, переломы костей конечностей, повреждения позвоночника, органов грудной клетки и брюшной полости.

Медик отметил, что кататься на "ватрушках" безопаснее в специально организованных местах. На ребенке обязательно должна быть защита – как минимум шлем. Также обязательно, чтобы процесс контролировали родители или инструктор.

Брянцев также рассказал о другом случае травмирования в зимний период – сосульках. По его словам, коммунальные службы города достаточно хорошо следят за этим, и за последние несколько лет имеются лишь единичные обращения.