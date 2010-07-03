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Общество

13:19

Власти Бурятии приняли решение о снижении выбросов в Байкал

общество экология

Фото: ТАСС/Владимир Байкальский

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что решение о снижении нормативов сбросов в Байкал уже принято. Строительство очистных сооружений по новым требованиям в регионе начнется в 2021 году, передает ТАСС.

С предложением внести изменения в приказ, устанавливающий требования к сбрасываемым в Байкал водам, выступило Минприроды. Позднее инициативу министерства поддержали специалисты Сибирского отделения РАН. В мае 2019 года проект поправок в приказ прошел общественные слушания.

"Приказ изменен, подписан. Мы сейчас проектируемся с учетом новых требований. По нацпроектам с 2021 года начинается большое строительство. Сейчас мы строим улан-удэнские очистные, а с 2021 года – все остальные", – подитожил Цыденов.

Строительство новых очистных станций позволит решить проблему малых стоков на побережье Байкала. На них будут свозить сточные воды с турбаз и частных домовладений.

Ранее российские ученые рассказали, что вода из глубины озера Байкал по-прежнему чистая. Такую воду можно пить только в "десертных целях", поскольку для постоянного употребления она не подходит из-за того, что слишком чистая.

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