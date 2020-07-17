Мурашко назвал сроки регистрации первой вакцины от COVID-19

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Регистрация российской вакцины от COVID-19 ожидается в первой декаде августа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Думаю, что первая регистрация будет в августе, первая – начало второй декады ориентировочно", – приводит слова Мурашко РИА Новости.

16 июля глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что первая фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ имени Гамалеи, прошла успешно. По его словам, вторая фаза завершится 3 августа. Он подчеркнул, что третью фазу испытаний будут проводить не только в России, но и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке.

По прогнозам РФПИ, в текущем году в России произведут 30 из 50 необходимых миллионов вакцин от коронавируса. Полная же вакцинация россиян может завершиться в начале 2021 года.

В Первом МГМУ имени Сеченова успешно завершили испытания первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Добровольцы провели длительный период в изоляции, соблюдая ограничения в контактах с внешним миром до начала испытаний. Дальнейший план разработки вакцины будет определен разработчиком.

