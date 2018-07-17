Госдума рассмотрит законопроект о возможности самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака

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Правительственный законопроект о предоставлении гражданам права самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака рассмотрят в Госдуме 17 июля, сообщает Агентство "Москва".

Согласно пояснительной записке, россиянам предоставят право самостоятельно выбрать дату и время государственной регистрации брака.

Подчеркивается, что это сделать можно будет дистанционно, обратившись к "Единому порталу государственных и муниципальных услуг".

На данный момент регистрация брака производится спустя месяц со дня подачи заявления о регистрации брака.