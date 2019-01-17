Яйцо раздора: россияне смогут купить 9 яиц по цене 8

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Куриные яйца в упаковке на 9 штук по цене за 8 производства удмуртской птицефабрики "Вараксино" появятся на полках российских магазинов в конце февраля. Сейчас на фабрике все упаковки по 9 яиц закончились из-за всплеска популярности, сообщил коммерческий директор предприятия Сергей Кириллов.

"С ростом популярности упаковки у нас в управляющей компании принято решение, что в данной упаковке будет выпускаться яйцо под нашим брендом "Вараксино". Для потребителей будет сделана акция, что каждое девятое яйцо в этой упаковке будет бесплатно, то есть потребитель будет платить не за девять яиц, а за восемь. Старт продаж бренда "Вараксино" в данной упаковке планируется на конец февраля", – передает его слова ТАСС.

Кириллов отметил, что упаковка по девять яиц будет поставляться в российские торговые сети, которые изъявят желание выложить ее на прилавки.

Сегодня "Комос Групп" пока является единственной в России компанией, продающей куриные яйца в упаковке по 9 штук. Впервые упаковка была использована в начале 2018 года по заказу одной из торговых сетей Санкт-Петербурга.

В январе в социальных сетях появились и стремительно набрали множество просмотров фотографии куриных яиц в упаковке на 9 штук. В народе это явление получило название "девяток яиц". Продукция производится на удмуртской птицефабрике "Вараксино" по цене 64,9 рубля. Покупатели стали требовать расписывать цену на яйца за единицу товара, чтобы не вносить путаницу.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков пояснил, что продажа продуктов в упаковках, которые содержат меньшее количество товара, чем обычно, – это маркетинговый ход. По данным Росстата, в декабре 2018 года среди продовольственных товаров больше всего подорожали именно куриные яйца.