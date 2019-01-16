Девяток яиц превратят в отдельный бренд

Агрохолдинг "Комос Групп", начавший продажу упаковок с девятью яйцами вместо 10, с конца февраля намерен продолжить реализацию такой продукции под брендом "Вараксино". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
Развить производство девятка яиц предприятие решило на фоне оживленного интереса со стороны покупателей и СМИ. При этом компания обещает продавать девять яиц по цене восьми. Макет упаковочного решения новой линейки уже готов.
Пока "Комос Групп" стал единственной в России компанией, продающей куриные яйца в упаковке по девять штук. По словам замгендиректора по маркетингу холдинга Юлии Сергеевой, впервые упаковка была использована в начале 2018 года по заказу одной из торговых сетей Петербурга.
Прежде в пресс-службе предприятия отмечали, что появление девятка яиц не связано с ростом цен в стране. К тому же, на стоимости продукции упаковочное решение не отразилось. В компании подчеркивали, что в Европе такой формат достаточно распространен.
Ранее Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал не допустить сокращение количества яиц в стандартной упаковке. Он также заявил, что могут появиться коробки с 12 яйцами.
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