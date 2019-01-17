Ледяные фигуры установят у крещенской купели на озере Сенеж в Солнечногорске

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Крещенскую купель на озере Сенеж в Солнечногорске украсят ледяными фигурами, передает Агентство "Москва".

Центральными станут фигура ангела и арка. Саму же прорубь вырубят в форме креста. Подсветка выделит место для купания и композиции изо льда.

Для участников поставят палатки с обогревом и скамьи для переодевания. Согреться можно будет горячим имбирным чаем.

Сенеж станет главным местом купаний в ночь с 18 на 19 января.

Ожидается, что в крещенских купаниях на озере примут участие около 5 тысяч человек.

Ранее в МЧС дали советы по безопасности на крещенские купания. Перед окунанием в воду специалисты советуют разогреться с помощью короткой пробежки или разминки. Опускаться в воду рекомендуют по шею.

Подходить к проруби следует в удобной и нескользкой обуви. Лучше всего подойдут ботинки или шерстяные носки. Также можно обуть специальные резиновые тапочки. Они защитят ноги от острых камней и уберегут от скольжения по льду.