Ледяные фигуры установят у крещенской купели на озере Сенеж в Солнечногорске

Крещенскую купель на озере Сенеж в Солнечногорске украсят ледяными фигурами, передает Агентство "Москва".
Центральными станут фигура ангела и арка. Саму же прорубь вырубят в форме креста. Подсветка выделит место для купания и композиции изо льда.
Для участников поставят палатки с обогревом и скамьи для переодевания. Согреться можно будет горячим имбирным чаем.
Сенеж станет главным местом купаний в ночь с 18 на 19 января.
Ожидается, что в крещенских купаниях на озере примут участие около 5 тысяч человек.
Ранее в МЧС дали советы по безопасности на крещенские купания. Перед окунанием в воду специалисты советуют разогреться с помощью короткой пробежки или разминки. Опускаться в воду рекомендуют по шею.
Подходить к проруби следует в удобной и нескользкой обуви. Лучше всего подойдут ботинки или шерстяные носки. Также можно обуть специальные резиновые тапочки. Они защитят ноги от острых камней и уберегут от скольжения по льду.
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