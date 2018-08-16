Власти опровергли информацию о проведении гей-парада в Ульяновской области

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Власти опровергли информацию о проведении первого в истории России официального гей-парада в Ульяновской области.

"Это недостоверная информация, никаких гей-парадов у нас не будет", – цитирует главу администрации муниципального образования "Город Новоульяновск" Светлану Косаринову ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что первое официальное шествие ЛГБТ-сообщества пройдет в поселке Яблоневый Ульяновской области. В населенном пункте проживают семь человек. По данным изданий, в параде могли принять участие 300 человек.