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21:47

Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

общество

21:47

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Журналист и телеведущая Ксения Собчак в эфире телеканала НТВ раскрыла причины расставания с актером Максимом Виторганом.

По ее словам, с годами в их отношениях накопились взаимные претензии и обиды. Однако решение развестись было принято не за один день.

"Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Ты что-то не так: <...> Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное", – поделилась Собчак в программе "Секрет на миллион".

Телеведущая подчеркнула, что в расставании виноваты оба супруга, поскольку не приложить должных усилий для сохранения отношений.

Собчак добавила, что хорошо относится к Виторгану. Актер продолжит общаться с их сыном Платоном, которому оставят двойную фамилию: Виторган-Собчак.

Официально о своем расставании Ксения и Максим объявили на минувшей неделе. Они подчеркнули, что пока жили вместе, сохраняли взаимную верность.

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