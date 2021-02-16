В ГД предложили создать программу по охране психического здоровья

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В России в рамках нацпроекта "Здравоохранение" необходимо создать программу по охране психического здоровья граждан, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.

"Уже сейчас огромное количество опросов отмечает повышенную тревожность и озлобленность людей. С этим надо работать, а не ждать печальных последствий", – сказал Менделевич РИА Новости.

По его словам, когда человек получает физическую травму и из-за этого не выходит на работу, то к этому в России относятся с пониманием, но если сотрудник решит взять больничный из-за переутомления или профессионального выгорания, то понимание со стороны работодателя и общества, скорее всего, будет отсутствовать.

"Да, есть редкие случаи. Но это скорее исключение. Хотя психическое здоровье не менее, а как правило, и более значимо, чем физическое", – пояснил Менделевич.

Ранее Менделевич предложил законодательно отрегулировать деятельность психологов для повышения доверия к ним россиян. По мнению парламентария, рынок данных услуг в России переполнен неквалифицированными кадрами из-за отсутствия должной правовой базы. Это вызывает у людей недоверие к психологам.

Он отметил, что часто люди даже не уточняют образование психологов, поскольку обращаются к ним по совету близких или друзей. По его словам, разработка необходимых законов для решения проблемы уже ведется, однако до завершения работы еще далеко.