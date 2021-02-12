Психолог объяснила низкий "индекс любви" у москвичей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Социальный психолог Наиля Бирарова в разговоре с Москвой 24 прокомментировала низкое место столицы в рейтинге исследования "индекса любви" в российских регионах.

Для определения этого показателя эксперты Brand Analytics выявили соотношение русскоязычных упоминаний "любви" (например, "я люблю", "я без ума", "я счастлив") и "ненависти" ("я ненавижу", "бесит", "меня раздражает") от первого лица в настоящем времени среди чуть более 813 тысяч публичных постов и комментариев в популярных социальных сетях и на других интернет-площадках, которые отвечают критериям анализа. Среди российских регионов Москва заняла 71-е место из 85 с "индексом любви" 4,3.

"В Москве совершенно другие условия выживания. Здесь ритмы мегаполиса заставляют нас быть немного меркантильными, алчными и корыстными. Не потому что мы не умеем любить, а потому что здесь выживать гораздо сложнее, чем среди добрых и душевных людей", – говорит Бирарова.

Она отметила, что для укрепления своего статуса в Москве необходимо показывать силу воли и характер. Проявление сентиментальности и своих чувств можно принять за слабость. Кроме того, неудачный опыт отношений способен привести к депрессии. Поэтому люди в мегаполисах стараются дистанцироваться от подобных переживаний, считает Бирарова.

"У людей из менее крупных городов, деревней отношения немного проще. У них нет такого уровня притязания, как в Москве. В столице и жизнь дороже, и потребностей у людей больше. Конечно, люди в этих условиях бытия вынуждены вести себя более расчетливо", – рассказала психолог.





Наиля Бирарова социальный психолог В регионах люди не забыли, как доверять друг другу. А мегаполис задает такие ритмы, в которых, если людям что-то не нравится в отношениях, – до свидания, следующий партнер. У москвичей есть наглость постоянно их перебирать и выбирать.

Привыкнув жить без любви, расчетливые люди при возникновении чувств к другому человеку начинают им сопротивляться, объясняет собеседница Москвы 24. Более того, таких индивидов невозможно удержать в отношениях, если партнеру захочется новых эмоций и ощущений. Подобное поведение отпугивает людей, которые привыкли проще относиться к жизни, говорит Бирарова.

Ранее в одну из страховых компаний поступило обращение от жителя Перми, который захотел застраховать себя от несчастной любви. Мужчине ответили отказом. В компании это объяснили тем, что на сегодняшний день нет четкого понимания термина "несчастная любовь".