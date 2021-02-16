ГД поддержала снятие возрастных ограничений для назначаемых президентом госслужащих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снятии возрастных ограничений с госслужащих, которые были назначены на должность президентом.

"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там отмечается, что необходимость продления срока госслужбы связана с целесообразностью сохранения наиболее опытных и высококвалифицированных кадров. В случае принятия закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

Проект федерального закона о снятии возрастных ограничений с ряда госслужащих был внесен в Госдуму по инициативе Владимира Путина.

Ранее нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим, а также военным иметь не только иностранные паспорта, но и вид на жительство за рубежом.