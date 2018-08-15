Анатолия Узденского похоронят на Троекуровском кладбище 17 августа

Фото: кадр из сериала "Ментовские войны-7", режиссеры Сергей Раевский, Денис Скворцов
Народного артиста России Анатолия Узденского похоронят 17 августа на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Прощание с артистом состоится в пятницу, 17 августа, на Другой сцене театра "Современник" по адресу: Чистопрудный бульвар, дом 17, в 11:00. Похороны начнутся 13:00.
Анатолий Узденский скончался в возрасте 66 лет из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Он стал известен благодаря ролям в сериалах "Убойная сила", "Ментовские войны", "Улицы разбитый фонарей" и "Каменская".
Артист играл в "Современнике" с 2005 года. Он исполнял роли в спектаклях "Джентльмен", Шарманка", "Подлинная история М.Готье" и "Три товарища".
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