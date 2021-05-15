Космонавт Роман Романенко призвал граждан активнее прививаться от COVID-19

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Летчик-космонавт Роман Романенко во время прививки первым компонентом препарата "Спутник V" заявил, что каждый гражданин, осознающий свою ответственность за свое личное здоровье и здоровье своих близких, должен пройти вакцинацию против коронавируса.
После вакцинации, которую космонавт прошел в МФЦ на юге Москвы, он отметил, что чувствует себя хорошо.
"Считаю, что всем необходимо сделать прививку. Особенно тем, кто непосредственно работает с людьми. Я очень часто встречаюсь с избирателями и понимаю всю ответственность. Я принял решение вакцинироваться", – заявил Романенко.
Депутат призвал всех россиян позаботиться о своем здоровье и сделать бесплатную прививку от коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 99% вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции не болеют повторно. Он также добавил, что с момента прохождения им вакцинации прошел почти год и титр антител продолжает держаться.
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