Столичный главк СК создал официальную группу в "ВКонтакте" для обращений граждан

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Столичный главк Следственного комитета завел официальную страницу "ВКонтакте" для обращений граждан. Об этом сообщается в официальном аккаунте Главного следственного управления.

"Уважаемые жители столицы, напоминаем, что в целях оперативного реагирования на обращения граждан в Главном следственном управлении создана и функционирует официальная страница в социальной сети "ВКонтакте", – сказано в сообщении ведомства.

Работа через данную социальную сеть нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их вопросов по проверкам сообщений о преступлении и расследовании уголовных дел. Граждане могут направлять сообщения о преступлении, высказывать свое мнение о работе сотрудников ГСУ, сообщать другую информацию, важную для следователей.

В целях оперативного реагирования на обращения гражданам советуют указывать телефон или адрес электронной почты заявителя. Обработку поступающих сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники ГСУ СК по Москве.