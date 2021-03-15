В Минздраве назвали способ продлить жизнь на 25 лет

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Здоровый образ жизни может продлить жизнь человека на 20-25 лет. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.
Она отметила, что начинать следовать принципам ЗОЖ необходимо в молодости.
"В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры", – цитирует эксперта РИА Новости.
По словам Дроздовой, чем раньше люди начнут вести здоровый образ жизни, тем больше они смогут продлить себе жизнь. В продолжительность жизни ЗОЖ вносит наибольший вклад, заключила она.
Ранее в Минздраве прокомментировали идею о продаже рецептурных лекарств в интернете. Там отметили, что в России вопрос онлайн-продажи лекарств, которые отпускаются по рецепту, нуждается в дополнительной проработке, в том числе в части обеспечения контроля за рецептурным отпуском препаратов и соблюдением требований хранения в период доставки.
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