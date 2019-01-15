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15:47

В Совфеде оценили введение новых льгот по ипотеке для семей с детьми

общество

15:47

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Учитывая демографическую ситуацию в стране, правительство и парламент будут искать дополнительные формы поддержки семей с детьми. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Меры поддержки должны быть всеобъемлющими. Возникает необходимость дополнительных мер, о которых сказала вице-премьер: это и продление периода, и возможность погашения части долга, и все, что связано с возможностью самой ипотеки", – сказал парламентарий в беседе с RT.

Рязанский также отметил, что эти меры рассматривались в конце прошлого года. Он подчеркнул, что все они были учтены в бюджетных ориентировках на 2019–2020 годы.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российское правительство одобрило новые льготы для семей с детьми, взявших ипотеку. По ее словам, речь идет о трех мерах – увеличении периода действия льготной процентной ставки, списании части долга по кредиту за счет государства, а также предоставлении субсидии, исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4%. Голикова отметила, разрабатываемые льготы дадут возможность получить поддержку более 1,6 миллиона семей.

общество

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