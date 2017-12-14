Посетители парка "Царицыно" прокатятся на лошадях, оленях и хаски

Фото: портfл Москва 24/Игорь Иванко

Катания на санях с северными оленями, сибирскими хаски и конями предложат посетителям "Царицыно". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Санные маршруты запустят в парке 22 декабря. Прокатиться можно будет только на выходных – с 12:00 и 18:00. Санями с оленями будут управлять профессиональные каюры в национальной одежде, а собачьими упряжками – опытные кинологи. Также в этом году сани будут возить две белые лошади породы першерон.

К Новому году в парке установят световой тоннель длиной 200 метров и арт-объекты для селфи. К 18 декабря Большой Царицынский дворец украсят световыми гирляндами, а на дворцовой площади установят "хрустальную" елку. Главную аллею парка подсветят праздничной иллюминацией. С 22 декабря по 8 января в музее-заповеднике будет работать новогодний маркет. Там можно будет купить чешские булочки, блины, вафли, пян-се, кесадилью, чуррос, а также валенки, павлопосадские платки и новогодние сувениры.