Посетители парка "Царицыно" прокатятся на лошадях, оленях и хаски

Фото: портfл Москва 24/Игорь Иванко
Катания на санях с северными оленями, сибирскими хаски и конями предложат посетителям "Царицыно". Об этом сообщает Агентство "Москва".
Санные маршруты запустят в парке 22 декабря. Прокатиться можно будет только на выходных – с 12:00 и 18:00. Санями с оленями будут управлять профессиональные каюры в национальной одежде, а собачьими упряжками – опытные кинологи. Также в этом году сани будут возить две белые лошади породы першерон.
К Новому году в парке установят световой тоннель длиной 200 метров и арт-объекты для селфи. К 18 декабря Большой Царицынский дворец украсят световыми гирляндами, а на дворцовой площади установят "хрустальную" елку. Главную аллею парка подсветят праздничной иллюминацией. С 22 декабря по 8 января в музее-заповеднике будет работать новогодний маркет. Там можно будет купить чешские булочки, блины, вафли, пян-се, кесадилью, чуррос, а также валенки, павлопосадские платки и новогодние сувениры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: