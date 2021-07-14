Еще 7 519 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За сутки столичные медики вылечили 7 519 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Уточняется, что таким образом общее число выздоровевших достигло 1 250 506 человек.

"В Москве выявлено 3 966 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 577 человек. На ИВЛ находится 621 человек", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что скончались 109 горожан с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19.

В России за сутки подтвердили 23 827 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом без клинических проявлений зафиксировали 2 552 (10,7%) случая.

Ранее стало известно, что Россия поднялась на четвертое место по числу заражений коронавирусом в мире. По актуальным данным, больше всего заражений в мире было зафиксировано в США – свыше 33,5 миллиона случаев.

На втором месте расположилась Индия – более 30,9 миллиона случаев. Третье место занимает Бразилия. В латиноамериканском государстве выявили более 19 миллионов случаев заболевания.

