В Москве рассмотрят жалобу на арест экс-начальника МУРа Трутнева

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Суд в Москве рассмотрит жалобу на арест экс-начальника МУРа Виктора Трутнева по делу о вымогательстве взятки. Заседание назначено на 16 марта, сообщает Агентство "Москва".

По данным СМИ, бывший начальник Московского уголовного розыска Виктор Трутнев выступал посредником при вымогательстве денег в "Научно-исследовательском технологическом институте им. П.Снегирева", специализирующемся на производстве боеприпасов.

По этому делу также проходят несколько сотрудников УФСБ по Москве и Подмосковью. Они уже признали вину и дали показания против Трутнева.

По данным следствия, на предприятии проводили проверку сотрудники УФСБ. Они предложили директору института Игорю Григорьеву "замять историю", но в качестве платы потребовали несколько миллионов рублей за каждое нарушение. Григорьев не захотел платить взятку и обратился в управление собственной безопасности ФСБ. В результате он передал деньги во время оперативного эксперимента замначальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову.

13 марта стало известно, что дома у Трутнева провели обыск, самого генерала несколько раз вызывали на допрос.