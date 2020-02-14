Нотариусы назвали число оформленных в России совместных завещаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На начало февраля 2020 года 736 супружеских пар в России оформили совместные завещания. Об этом сообщает RT со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП).

Наибольшее число завещаний было составлено в Санкт-Петербурге (60), Москве (53), Подмосковье (52), а также в Башкортостане (39) и Челябинской области (37).

Специалисты отметили, что чаще всего с просьбой зарегистрировать совместное завещание к ним приходят пожилые люди, которые находятся в браке уже долгое время. В ФНП рассказали, что недавно к ним обратилась пара, которая вместе уже 57 лет.

"Главное отличие совместного завещания от личного состоит в том, что супруги могут установить правовые последствия своего волеизъявления в зависимости от очередности смертей", – объяснили эксперты.

По их словам, при совместном завещании также есть право определять наследников. При этом специалисты отмечают, что такое завещание достаточно просто отменить, поскольку оно утрачивает силу после развода или составления личного завещания.

В прошлом году говорилось, что россияне стали реже оформлять завещания. В первом полугодии 2019-го было оформлено 251,1 тысячи, тогда как в 2018 году в России оформили 533,5 тысячи завещаний, из них 556 предусматривали создание наследственного фонда.

