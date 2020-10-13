"Техноград" расскажет москвичам о работе бортпроводников

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ приглашает всех желающих на день карьеры, посвященный профессии бортпроводника, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В среду, 14 октября, с 10:00 до 12:00 пройдет бесплатная онлайн-лекция, на которую соберутся работники одной из ведущих российских авиакомпаний. Во время прямого эфира они расскажут о специфике своей работы.

"Центр развития карьеры "Технограда" организует дни карьеры несколько раз в году. В рамках этого проекта соискатели могут узнать о нюансах работы в крупных компаниях, познакомиться с требованиями к сотрудникам и записаться на собеседование. Помимо этого, дни карьеры позволяют работодателям найти среди слушателей лекции талантливых, целеустремленных кандидатов", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" является уникальной образовательной площадкой на ВДНХ. Поддерживает ее департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. В его учебный план включено больше тысячи мастер-классов, курсов и интенсивов.

Посетители обучаются профессиям, востребованным в таких сферах, как цифровые технологии, услуги для населения, креативные индустрии, городская инфраструктура и промышленность.

"Техноград" предоставляет возможность участникам пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге, повысить квалификацию или освоить новую профессию на интенсивном курсе. Всего в комплексе представлены образовательные практики более чем по 40 специальностям и профессиям будущего.